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    Hong Konglu eylemcilerden Trump'a 'yaptırım' teşekkürü: 'Şükran Günü' mitingi düzenlediler

    Tyrone Siu
    Asya & Pasifik
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    Hong Kong'da protestocular bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerini korumaya yönelik iki yasa tasarısı imzalamasına teşekkür etmesi sebebiyle bir 'Şükran Günü mitingi' düzenledi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek olan kararnameyi imzaladı.
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump Hong Kong tasarısını onayladı: 'Gösterilerde uygulanan şiddet' nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım öngörüyor
    ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki protestocuları korumayı hedefleyen iki tasarı imzaladı.

    ABD'de 'Şükran Günü' kutlanırken, Hong Kong'daki protestocular Washington'a meydanlarda ABD bayrakları açarak teşekkür etti.

    The Guardian'ın aktardığına göre tasarının geçmesi için lobicilik yapan isimlerden 23 yaşındaki Sunny Cheung, "Bu mitingi yapmamızın sebebi ne kadar minnettar olduğumuzu göstermek ve ABD Kongresi ile Başkan Trump'a yasa tasarısını geçirdiği için teşekkür etmek" dedi. Cheung, diğer ülkelere de benzer yasa tasarıları geçirme çağrısında bulundu.

    Trump dün Kongre'nin iki kanadından da geçen yasa tasarılarına imza attı. 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası' adlı yasa Washington'un Hong Kong’da insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulamasına imkan sağlıyor. Yasa uyarınca ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı yıllık raporlarında Çin’in güvence altına aldığı özerklik haklarına riayet edip etmediği incelenecek. İkinci yasayla ise ABD'den Hong Kong'a güvenlik güçlerinin kullanması için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi, TOMA, kelepçe gibi malzemelerin ihracatı yasaklanmış oldu.

    Hong Kong'daki 'Şükran Günü' mitingini düzenleyenler ABD'nin yaptırım uygulamasını talep ettikleri isimlerin olduğu bir liste de yayımladı. Listede Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, eski emniyet müdürleri Andy Tsang ve Stephen Lo, Çin irtibat ofisi yöneticisi Zang Zhimin ve Londra'da protestocular tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Teresa Cheng bulunuyor.

    Hong Kong'da Çin'in ülke üzerindeki yüksek etkisine tepki gösteren ve "daha çok demokrasi" talep eden dev protestolar yaklaşık altı aydır devam ediyor. Son aylarda şehirde meydana gelen şiddet olayları ciddi anlamda artışı gösterdi.

    Etiketler:
    Donald Trump, Protesto, Hong Kong, ABD, Çin
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