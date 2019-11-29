Taliban'dan Trump'a müzakere yanıtı: Henüz çok erken

Taliban, sürpriz Afganistan ziyaretinde 'Müzakerelerin yeniden başladığını' açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta yeniden görüşmeler için 'Henüz çok erken olduğunu' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan ziyareti sırasında Taliban'la müzakerelerin yeniden başladığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama da Taliban'dan geldi.

ABD ile görüşmek için 'henüz çok erken' olduğunu belirten Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, AFP'ye WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Görüşmelerin yeniden başlaması konusunda konuşmak için henüz çok erken, resmi açıklamamızı daha sonra yapacağız."