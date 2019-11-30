Çin basını 'pusudaki' nükleer güç konusunda uyardı

Çin’de yayın yapan Sohu gazetesinde yayınlanan bir makalede, Japonya’nın gerçek bir nükleer güç olduğu ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu komşularının uyanık olması gerektiği belirtildi.

Makalenin yazarı, kaynaklarının verdiği bilgiye dayanarak, Japonya’nın sivil nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesi bahanesi altında, 6 bin nükleer bomba üretmeye yetecek kadar nükleer yakıt almayı başardığını öne sürdü.

Makalede, gelişimi uzun yıllar boyunca ABD tarafından engellenen Japonya’nın aynı zamanda batılı müttefiğinin desteğinden faydalanarak büyük bir ekonomik güce dönüştüğü ve artık uluslararası arenada daha aktif bir rol oynamak istediği belirtildi.

Japonya’nın savaş yeteneğinde ilk on ülke arasında olduğu ve teknolojik seviyesinin küçümsenmemesi gerektiği vurgulanan makalede, ülkenin nükleer silah geliştirmesine izin verilmemesine rağmen, nükleer teknolojinin kulanımında dünyada lider konumda olduğu kaydedildi.

Makalenin yazarına göre, olası bir savaş durumunda, Japonya sahip olduğu nükleer materyalleri kullanarak hızlı bir şekilde nükleer silah üretebiecek.