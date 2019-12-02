Hindistan'da toplu tecavüz edildikten sonra yakılan veteriner için protesto

Hindistan'da 27 yaşında bir veterinerin toplu tecavüze uğradıktan sonra yakılarak öldürülmesi üzerine binlerce protestocu polis karakolu önüne gelerek katillerden hesap sorulmasını talep etti.

Hindistan polis yetkilileri üç memuru açığa aldıklarını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, veterinerin aile üyeleri siyasetçilerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen ziyaret taleplerini reddederek yetkilileri bu tür olaylara karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hindistan'da kadınlara yönelik tecavüz ve şiddet olayları son derece yaygın. Bu vakalar ülke genelinde kitlesel eylemlerle protesto ediliyor.

Çarşamba günü kaybolan maktulün cesedi yanmış bir şekilde bulunmuştu.