Hindistan'da toplu tecavüze linç çağrısı

Parlamentoda konuşan Jaya Bachchan, 27 yaşındaki genç veterinerin katledilmesi olayına "Biliyorum kulağa çok sert geliyor. Ancak bu tür insanlar toplumdan dışlanmalı ve linç edilmeli" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Milletvekillerinden birkaçı toplu tecevüz ve cinayet olayını kınayan açıklamalar yaptı.

© AP Photo / Rafiq Maqbool Eski bir Bollywood aktristi olan Jaya Bachchan, aynı zamanda önemli bir kadın hakları savunucusu.

Olayın etkileri ise ülkede devam ediyor. Polis karakolu önüne gelen binlerce kişi katillerden hesap sorulmasını istedi.

Geçen hafta çarşamba günü kaybolan genç veterinerin cesedi yanmış bir şekilde bulunmuştu. Hindistan’da kadına yönelik şiddet ve toplu tecavüz olayları sıklıkla yaşanıyor.