Beyaz Saray: ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşaması hazılanıyor

Kıdemli Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, ABD ile Çin arasında yapılacak olan ticaret anlaşmasının ilk aşamasının hazırlandığını ancak sürecin tamamlanmasına dönük herhangi bir zaman çizelgesinin bulunmadığını açıkladı.

Beyaz Saray kıdemli danışmanı Kellyanne Conway, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gazetecilere verdiği demeçte Conway, ilgili soruya verdiği yanıtta ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının hazırlanmakta olduğunu kaydetti.

Anlaşmanın yıl sonundan önce tamamlanabileceğini kaydeden danışman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmak için yapay zaman çizelgeleri belirlemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, geçen ay yaptığı açıklamada Çin ve ABD'nin, ticaret anlaşmasında ilerleme kaydettikçe gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırılması üzerinde anlaştığını belirtmişti.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasını imzalamak üzere düzenlenmesi planlanan zirvenin bu ay yapılması planlanıyor.