Telefon şirketini 24 bin kez arayınca gözaltına alındı

Akitoshi Okamoto isimli yaşlı adam Japonya’nın önde gelen telekomünilasyon şirketi KDDI'ya ait müşteri ilişkileri departmanına 24 bin arama gerçekleştirdi. 8 günü aşan aramalar sonucu durum polise intikal etti. 71 yaşındaki adam ‘hileli iş engelleme’ suçundan gözaltına alındı.
Japonya’da hızla yaşlanan nüfus problemi sebebiyle bir takım toplumsal sorunlar artış gösteriyor. Yaşlı sürücülerin sebep olduğu ölümcül araba kazalarının arttığı ve tren istasyonu gibi halka açık alanlarda yaşlı insanların görevli personele karşı şiddet eylemlerinde bulunduğu belirtiliyor.
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