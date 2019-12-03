Kuzey Kore'den ABD'ye 'zaman daralıyor' uyarısı: Nasıl bir Noel hediyesi alacağına karar ver

Nükleer müzakereleri kurtarmak için ABD’ye ‘zaman azalıyor’ uyarısında bulunan Kuzey Kore, “Bizden nasıl bir yılbaşı hediyesi alacakları tamamen kendi kararlarına bağlı” mesajını verdi.

Nükleer müzakerelerin devamı konusunda ABD’ye yıl sonuna kadar verilen sürenin dolmasına az bir zaman kala, Pyongyang’dan meydan okuyan bir açıklama geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Ri Thae Song, ABD’nin zaman kazanmak adına müzakere önerilerini tekrarladığını ancak gerçekçi çözümler sunmadığını söyledi.

Ri, kendileri için önemli bir getirisi olmadığı takdirde Kuzey Kore’nin nükleer diplomasiyi sürdürme niyetinde olmadığını vurguladı.

'Aptalca bir numara'

Ri, “ABD tarafından çığırtkanlığı yapılan diyalog, özü itibariyle, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin diyaloga mahkûm kalmasını tasarlayan aptalca bir numaradan başka bir şey değil, bu durum ABD’deki seçim ve siyasi durum lehine kullanılıyor. Hangi Noel hediyesini alacağını seçme kararı tamamen ABD’nin takdirine bağlı” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için yıl sonuna kadar süre tanıdıklarını, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde ‘yeni bir yol’ arayışına gireceğini açıklamıştı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.

Son olarak ekim ayında İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantıda bir araya gelen taraflardan Kuzey Kore, ABD’yi ‘eski tutum ve tavırlarını devam ettirmekle’ suçlamış ve görüşmeler kesilmişti.

Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir 'hediye paketi' olarak nitelendirmişti.