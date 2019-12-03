Avustralya'da ıssız bölgede iki haftadır mahsur kalan gezginlerden biri daha kurtarıldı

Avustralya’nın ücra iç bölgesini gezmek için yola çıkan ve araçlarının nehir yatağına saplanması sebebiyle mahsur kalan üç kişiden bir diğeri daha 13 gün sonra kurtarıldı.

Kuzey Toprakları eyaleti polisi, 40 yaşındaki Phu Tran’ın yerel bir çiftçi tarafından bir çiftlikte bulunduğunu duyurdu. Tran’ın bir su kaynağı bulabildiğini, bu nedenle hayatta kalabildiği belirtildi. Bıraktıkları aracın 12 kilometre uzağında bulunan Tran’ın bir çiti takip ettiği ve çiftliğe ulaştığı kaydedildi.

Australia: Second outback survivor Phu Tran found but third still missing https://t.co/OcM2FDDaci — Sky News (@SkyNews) December 3, 2019

Yüksek sıcaklığa maruz kalan Tran’ın hastaneden tedavi altına alındığı aktarıldı.

Polis Şefi Pauline Vicary, “Eğer mucizelere inanıyorsanız, bunun onlardan biri olduğunu söyleyebilirim” yorumunu yaptı.

Phu Tran, 19 Kasım’da araçlarının batağa saplanması sonrası ücra bölgede mahsur kalan üç kişiden biriydi.

Bunlardan biri olan 52 yaşındaki Tamra McBeath-Riley dün bir su birikintisinin yakınında bulunmuştu. 46 yaşındaki Claire Hockridge ise hâlâ aranıyor.

Adelaide man Phu Tran is the second traveller to be found alive and well after a trio went missing in the searing Northern Territory outback two weeks ago. #7NEWS https://t.co/B1nPnM60gc — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) December 3, 2019

Grup, 19 Kasım’da kuzeydeki Alice Springs şehrinden yola çıkmıştı. Hugh nehrinde batağa saplanana araçtaki üç kişi, üç gün sonra yardım bulabilmek için birbirinden ayrılmıştı. McBeath-Riley, köpeği Raya ile birlikte aracın yanında kalmıştı.