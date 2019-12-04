Nusret Gökçe, Özbekistan'da MMA etkinliğine katıldı: Ünlü 'tuz serpme hareketine' nasıl çalıştığını gösterdi

Nusret Gökçe, Özbekistan'da katıldığı Karma dövüş sporları (MMA) etkinliğinde kendi antrenman programını paylaştı. Gökçe ayrıca meşhur 'tuz serpme' hareketine nasıl çalıştığını gösterdi.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen GFC 20 MMA etkinliğine katıldı.

Etkinlikten sonra Özbekistan Karma dövüş sporları (MMA) Başkanı Otabek Umarov ile spor salonuna giden Gökçe, kendi antrenman programını paylaştı.

RT'nin sorularını yanıtlayan Gökçe, "Normalde ben bir kasabım ancak spor yapmayı da seviyorum. Her sabah erken kalkarak spor yaparım ve bütün gün çalışırım. Spor tabii ki çok önemli. Ayrıca bildiğiniz gibi protein ve et sporcular için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Spor salonunda bir süre antrenman yapan Nusret ayrıca, Umarov'a 'tuz serpme hareketine' nasıl çalıştığını da gösterdi.