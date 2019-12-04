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    Japonya: Basra Körfezi'ne askeri güç gönderme düşüncemizi İran'a ilettik

    © AFP 2019 / Jiji Press
    Asya & Pasifik
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    Japonya, Basra Körfezi'nde seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgeye askeri güç gönderme planına ilişkin Tahran yönetimini bilgilendirdiğini duyurdu.

    Kyodo haber ajansına göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile başkent Tokyo'da bir araya geldiği görüşmede Basra Körfezi'ne askeri güç gönderilmesi konusunun ele alındığını açıkladı. 

    Başbakan Abe'nin, İran'ın Basra Körfezi'ndeki ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini Arakçi'ye hatırlattığını aktaran Suga, "Bilgi toplama kapasitesini artırmak ve ticari taşımacılık operasyonlarının güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ni Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğümüzü açıkladık." dedi.  

    Suga, Japonya'nın İran ile yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü ifade etti.

    İran Japonya'nın bölgeye güç göndermesine karşı

    Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesinin ardından NHK televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Tahran'ın Basra Körfezi'nde yabancı askeri güçlerin konuşlanmasına karşı olduğunu belirtmişti.

    Arakçi, Abe ile gerçekleştirdiği görüşmede de İran'ın tutumunu kendisine ilettiğini aktararak, "Herhangi bir yabancı gücün bölgede bulunmasının istikrar, güvenlik ve barışa katkı sağlayacağına inanmıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Japonya Başbakanı Abe'nin Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı. Körfez'de 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

    Bu olayların ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunan ABD hükümetine İngiltere haricinde Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt vermişti.

    Suga, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin koalisyonuna katılmayacaklarını ancak Japonya'ya petrol taşıyan tanker ve gemilerin güvenliğini sağlamak için bölgeye savaş gemileri göndereceklerini duyurmuştu.

    Etiketler:
    açıklama, Basra Körfezi, İran, Japonya, Yoşihide Suga
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