Afganistan'da yıllardır yoksullara yardım eden Japon doktor öldürüldü

Afgan yetkililer, ülkenin Nangarhar vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kendini yoksullara yardım etmeye adayan Japon doktor Tetsu Nakamura’nın da bulunduğu 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad kentinde Peace Medical Service (PMS) adındaki Japon yardım kurumunda çalışanların aracına silahlı saldırı düzenlendi.

#ABC7AlertDesk: The head of the Japanese NGO Peace Medical Service, Dr. Tetsu Nakamura, has been killed in an attack in Afghanistan. Nakamura and six others --- including his bodyguards -- were killed. No claim of responsibility. MORE via @AP: https://t.co/cwuvqhndYT pic.twitter.com/NCQaEYs5RZ — Lindsey Mastis (@LindseyMastis) December 4, 2019

​Peace Medical Service (PMS) adındaki Japon yardım kurumunun başkanı Tetsu Nakamura'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin öldüğü saldırıda son günlerde yardım çalışanlarını hedef alan en ölümcül 2. olaydı.

73 yaşındaki Tetsu Nakamura, 1980'lerde Pakistan'ın Peşaver kentinde cüzzam hastalarını tedavi ederek, bölgede çalışmaya başlamıştı.

‘Afganistan’ın en yakın dostlarından biri’

Nakamura’yı en yakın dostlardan biri olarak tanımlayan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin sözcüsü Sıddık Sıddıki, “Hayatını insanlarımıza yardım etmeye ve işbirliği yapmaya adadı” ifadelerini kullandı.

UNAMA: Anlamsız bir şiddet eylemiydi

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Nakamura’nın göğsünden vurulduğunu belirterek, Kabil’deki hastaneye götürülürken hayatını kaybettiğini kaydetti.

Hogyani, ayrıca saldırıda 3'ü güvenlik güçleri başta olmak üzere 5 Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nundan (UNAMA) yapılan açıklamada ise, " Hayatının çoğunu yardım etmeye adayan bir adama karşı anlamsız bir şiddet eylemiydi" ifadeleri kullanıldı.

PMS'den Mitsuji Fukumoto, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saldırının ardındaki nedenin ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Acaba basit bir soygun muydu yoksa bir çıkar çatışması mıydı? Bilmiyoruz" dedi.

Nakamura kimdi?

Japonya'da on yıllar öncesine dayanan yardım çalışmaları ile tanınan Nakamura, 1984'den beri Pakistan ve Afganistan'da yaşıyordu.

Nakamura, 2003'te Asya'nın Nobel Ödülü olarak adlandırılan Filipinler'in Ramon Magsaysay ödülünü barış ve uluslararası anlayış için almıştı.

© AFP 2019 / JOEL NITO 2003 yılında Nakamura’nın, Ramon Magsaysay ödülünü aldığı sırada çekilen bir fotoğraf.

Peştunların kıyafetini giymeyi seven Nakamura, 2001 yılında ABD'nin işgaline karşı çıkıyordu ve Taliban’ı ‘yetenekli yöneticiler’ olarak tanımlıyordu.

‘Şiddetin demokrasi için gerekli olduğu gerekçesine kanmadım’

Nakamura, kendi sitesinde, "Şiddetin demokrasi ve modernleşme için gerekli olduğu gerekçesine kanmam. İnsanlık için gerçek mutluluk, şiddet ve ya parayla değil, insanca bir şekilde gerçekleştirilmeli" diye yazmıştı.