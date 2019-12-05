Kazakistan: Kırım'da olanları 'ilhak' olarak görmüyoruz, Rusya liderliğinin aklına ve ahlakına başından beri inandık

Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'e verdiği demeçte, "Kırım'da olanları 'ilhak' olarak tanımlamıyoruz. Ne olduysa o oldu. 'lhak', Kırım'la ilintili kullanılabilmesi için oldukça ağır bir kelime" dedi.

Tokayev, Ukrayna'da yaşanan ve Kırım'ın söz konusu ülkeden ayrılması ile sonuçlanan olayların Kazakistan hükümetini korkutup korkutmadığı sorusu karşısındaysa, bunların kendilerinde korkuya neden olmadığını belirtti.

Kazakistan lideri, "Söylediğim gibi Rusya Federasyonu ile bütünüyle güvene ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı ilişkilerimiz var. Rusya liderliğinin aklına ve ahlakına başından beri inandık" diye devam etti.

Kazakistan gibi eski Sovyet cumhuriyetlerinin liderlerinin Kırım konusunda görüş dile getirmesine pek sık rastlanmıyor.

Kırım, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşırı milliyetçi güçlerin iktidarı tartışmalı bir biçimde ele geçirmesini takiben 2014'te düzenlenen referandumun neticesinde Rusya ile birleşmişti.