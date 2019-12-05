Hintli kadın, tecavüz davası için duruşmaya giderken tecavüzcüsünün saldırısına uğradı: Vücudu yüzde 70 oranında yandı

Hindistan'da iki kişinin tecavüzüne uğrayan ve saldırganlarını mahkemeye veren bir kadın, duruşmaya giderken yolda tecavüzcülerinden biri ve beraberindekiler tarafından saldırıya uğradı. Vücudu yüzde 70 oranında yanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da kitlesel eylemlere yol açan 27 yaşındaki Priyanka Reddy'ye tecavüz edilip yakılarak öldürülmesi olayından kısa bir süre sonra bir tecavüz mağduruna saldırı girişimi daha yaşandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde daha önce tecavüze uğrayan ve saldırganlarını Mart ayında mahkemeye veren kadın, duruşmaya gitmek üzereyken tecavüzcülerinden biri tarafından saldırıya uğradı.

Tecavüz davasının duruşması için yerel mahkemeye gitmek üzere yolda olan 23 yaşındaki kadın, aralarında tecavüzcülerinden birinin de bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı.

Vücudunda yüzde 60 ile 70 oranında yanık tespit edilen kadının tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yaşanan saldırı sonucunda ise polis, aralarında tecavüzcülerden birinin de olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen iki kişi ise aranıyor.

Saldırıya uğrayan kadın, kendisiyle aynı köyden olan iki kişinin tecavüzüne uğramıştı. Saldırganların ayrıca tecavüz görüntülerini kaydettiği de belirlenmişti.

Saldırganlardan biri daha önce yakalandığı halde kefaletle serbest bırakılmıştı. Genç kadına saldıran diğer tecavüzcüsü ise polis tarafından aranıyordu.