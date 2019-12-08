Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan altı katlı bir fabrikada saat 05.30 civarında, işçilerin içeride uyduğu sırada yangın çıktı. El çantası yapıldığı belirtilen fabrikada çok sayıda hammadde bulunduğu için yangının hızla yayıldığı belirtildi.

Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Gard, 50'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında saat 09.30 itibarıyla çoğu dumandan zehirlenerek bilincini kaybetmiş 56 kişiyi hastaneye kaldırdıklarını aktardı.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.