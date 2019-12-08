Yeni Zelanda’da heyelan yüzünden yüzlerce turistin dünya ile iletişimi koptu

Stuff’ın aktardığına göre Westland Bölge Konseyi Başkanı Bruce Smith, büyük heyelanın, küçük şehri dünyaya bağlayan otoyolu kapattığını açıkladı. Yolun cuma gününe kadar kapalı kalacağını belirten yetkili, genel olarak yol tamirinin en az altı hafta süreceğini kaydetti.

Belediyenin stok değerlendirmesini yapmakta olduğunu aktaran Smith, gerekirse hava yoluyla şehre ek gıda malzemelerini ulaştırmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, şehrinde mahsur kalan turistlere destek sağlıyor.

Bölgede geçen cuma gününden bu yana şiddetli yağmur yağıyor. Bu yüzden bazı yerlerde heyelanlar meydana geliyor. Fox Glacier şehri yakınlarında meydana gelen heyelan sonucu elektrikte sorun yaşanıyor.