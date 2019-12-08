Kayıt
18:27 08 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Malezya'da 1992'den bu yana ilk kez çocuk felci vakası görüldü

    © AFP 2019 / TED ALJIBE
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104078/99/1040789939.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/201912081040789942-malezyada-1992den-bu-yana-ilk-kez-cocuk-felci-vakasi-goruldu/

    Malezya'da 27 yıl sonra ilk defa çocuk felci vakası tespit edildiği bildirildi. Durumu stabil olan bebeğin solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtilirken yetkililer aşılamanın önemine dikkat çekti.

    Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Doktor Noor Hisham Abdullah, Sabah eyaletinin Tuaran kentinde cuma günü ateş ve kas zayıflığıyla hastaneye kaldırılan üç aylık bir erkek bebeğe çocuk felci tanısı konulduğunu belirtti.

    Bebeğin yoğun bakım ünitesinde karantina altında tedavi gördüğünü kaydeden Abdullah, durumu stabil olan bebeğin yine de solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

    Filipinler'de görülen virüsle bağlantılı

    Abdullah, "cVDPV (dolaşan, aşı kaynaklı çocuk felci virüsü), genelde ağızdan verilen zayıflatılmış çocuk felci aşısındaki virüsten kaynaklanır. Aşılananlar genelde hastalıktan korunur. Zayıf virüs vücuttan dışkıyla atılır ancak sağlıksız ortamlarda, virüse karşı bağışıklığı olmayan kişileri etkileyerek, çocuk felci bağışıklığı yüzde 95'in altındaki topluluklarda yayılabilir" dedi.

    © AFP 2019 / ALLAN STEPHEN
    Samoa kızamık salgınıyla boğuşuyor: Aşı yaptırmamış ailelere 'kırmızı bayrak asın' çağrısı
    Ülkede en son çocuk felci virüsünün 1992'de görüldüğünü vurgulayan Abdullah, bebeğin taşıdığı virüsün Filipinler'de görülen son çocuk felci salgınındaki virüsle genetik bağlantısının tespit edildiğini dile getirdi.

    Bebeğin yaşadığı mahallede yapılan çalışmalarda, 2 ay-15 yaş arası 199 kişiden sadece 23'ünün çocuk felci aşısı olduğunun belirlendiğini kaydeden Abdullah, "Bu rahatsız edici bir durum çünkü cVDPV'nin dolaşımı ancak çocuk felcine bağışıklık kazanılarak sona erebilir" ifadesini kullandı.

    Doktor Abdullah, ailelere çocuk felcine karşı bağışıklık kazanmanın önemini anlatmalarının ardından ebeveynlerin çocuklarını aşılatmayı kabul ettiklerini söyledi.

    Beş yaşından küçük çocuklarda görülüyor

    Çocuk felci, sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün üç farklı türü bulunuyor.

    Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

    Uzmanlar, virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının 'salgın riski' anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

    Etiketler:
    Aşı, Hastalık, Bebek, Virüs, Çocuk felci, Malezya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Dünya görüntüsü.
    2019’un göz alıcı uzay görüntüleri
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet