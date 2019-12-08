Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Koreli kadınların seks kölesi olarak kullanıldığı iddialarını doğruladı

Japonya'nın, kendi askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınları seks kölesi olarak kullandığını doğruladığı belirtildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, Japonya Bakanlar Kurulu Sekreterliği tarafından, nisan 2017 ve mart 2019 arasında yapılan araştırmada Güney Koreli kadınların istismara maruz kaldığını gösteren savaş dönemine ait 23 belgeye ulaşıldı.

Belgeler arasında Japonya'nın Jinan Başkonsolosu tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilen bir mesajda, 'Japon işgalinin bölgedeki fuhuş olaylarını artırdığı' uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Haberde, 1993'te Bakanlar Kurulu Sekreteri Yohei Kono'nun askerlerin söz konusu olaylara karıştığını doğruladığı ve mağdurlardan özür dilediği belirtildi

İlk duruşma geçen ay görüldü

Güney Kore'de, seks kölesi olarak kullanılan kadınlar tarafından açılan tazminat davasının ilk duruşması geçen ay yapılmıştı. Kadınlar, Japonya'dan kişi başı yaklaşık 985 bin lira tazminat talep ediyor.

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun 'nihai ve değiştirilemez şekilde' karara bağlanmasını öngörmüştü.

Fon kurdu, 'artık suçlama' dedi

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Güney Kore, ağustosta, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen bu vakfın feshedildiğini açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.