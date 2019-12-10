Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: 8 kişinin mahsur kaldığı adada hayat belirtisine rastlanmadı

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu sekiz kişiye ulaşılmayan Beyaz Ada'da herhangi bir hayat belirtisinin bulunmadığı açıklandı.

Yeni Zelanda polisinden bugün yapılan açıklamaya göre, beş kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralı kurtulduğu Beyaz Ada’daki yanardağ patlamasında adada kalan sekiz kişiyi arama-kurtarma çalışmalarında herhangi bir hayat belirtisine rastlanmadığı belirtildi.

Polis müdürü yardımcısı John Tims, ‘adada hayatta kalan kimse olmadığı’ fikrini fazlasıyla savunduklarını belirtti.

New Zealand volcano: Five dead and eight missing with 'no signs of life' https://t.co/y6kNfGqjcQ — BBC News (World) (@BBCWorld) December 10, 2019

Kayıp kişiler Avustralyalı

Patlamanın yaşandığı sırada adadaki 24 Avustralya vatandaşından en az üçünün hayatını kaybettiğine inandıklarını açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Yetkililerimiz şu anda hastanede olan tüm kişileri tespit edebilmek için Yeni Zelanda yetkilileri ile yakın çalışıyor. Bazılarının çok ciddi yaralanması var” dedi.

Hastanelerde tedavi altındaki yaralı 31 kişiden 13’ünün, kayıp sekiz kişinin ise tamamının Avustralyalı olduğu açıklandı.

Yanardağın faaliyete geçtiği anda adada 100 kişinin bulunduğu yönündeki resmi açıklamalar önce 50’ye, ardında da 47’ye indirildi. Son verilere göre patlamada beş kişi hayatını kaybetti, hayatta oldukları düşünülmeyen sekiz kişiden ise haber alınamıyor. Patlamadan yaralı kurtulanlardan üçü tedavi edildikleri hastanelerden taburcu edildi, 31 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Ardern pilotlara teşekkür etti

Öte yandan Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern de, patlamadan kurtulanları ve kurtarma ekibinde görev alanları ziyaret etti. Ardern, tüm risklere rağmen adaya giderek mahsur kalanları kurtaran helikopter pilotlarına teşekkür etti.

© AFP 2019 / DOM THOMAS Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern patlamanın ardından adaya giderek orada mahsur kalanları kurtaran helikopter pilotlarına teşekkür etti.

Adaya ilk giden pilotların risk altında verdiği karara övgüde bulunan Ardern, “İnsanları çıkarmak için olağanüstü tehlikeli şartlar altında inanılmaz cesur bir karar verdiniz. Çabaların bir sonucu olarak, adadan çok sayıda insan kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin Avustralya, ABD, İngiltere, Çin, Almanya, Malezya ve Yeni Zelandalı olduğunu açıklayan Ardern, “Acınızı paylaşıyoruz, üzgünüz ve kahroluyoruz. Sizin bize geçmişte destek verdiğiniz gibi biz de size yardım etmek için her şeyi yapacağız” dedi.