Bougainville Adası'nda halk, Papua Yeni Gine'den bağımsızlıktan yana oy kullandı

Bougainville Referandum Komisyonu Başkanı Bertie Ahern, referandumda, adanın Papua Yeni Gine'den bağımsızlığını kazanmasından yana yüzde 98 oy kullanıldığını açıkladı.

Bağlayıcılığı bulunmayan referandumun ardından bağımsızlık konusunun, Bougainville ve Papua Yeni Gine liderleri arasında müzakere edilmesi gerekiyor.

Bağımsızlıkla ilgili son sözü Papua Yeni Gineli milletvekilleri söyleyecek. Bağımsızlık sürecinin yıllar alabileceği ifade ediliyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape referandumla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bougainville Adası'nın lideri "Şimdi en azından psikolojik olarak özgürleşmiş hissediyoruz" dedi. AFP ajansına konuşan Alexia Baria adlı bir vatandaş da "Mutluluk ne hissettiğimi anlatmakta hafif kalır. Gözyaşlarımı görüyorsunuz, hep bu anı bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

#UPDATE Voters backing Bougainville's independence from Papua New Guinea win a landslide referendum victory, a major step toward the troubled isles becoming the world's newest nation https://t.co/lHSuJL92JO pic.twitter.com/XBjKHX2YHd — AFP news agency (@AFP) December 11, 2019

Bougainville'de iki hafta süren ve diğer seçeneği, daha fazla özerklik olan referandum sürecinde 181 binin üzerinde oy kullanıldı.

Referandum, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki bir grup adada çıkan ve 15 bin kişinin ölümüne neden olan iç savaşı sona erdiren 2001 tarihli barış anlaşmasının önemli maddelerinden biriydi.

Bougainville'de 1980'lerin sonunda patlak veren şiddet eylemlerinin fitilini, Panguna'da kurulan devasa bakır madeni kompleksi ateşledi. Bougainville'de birçok kişi, Papua Yeni Gine'ye ihracat kazancı sağlayan madenden fayda sağlamadıklarını, madenin çevreyi kirlettiğini ve geleneksel yaşam biçimlerini olumsuz yönde etkilediğini savunuyordu.

Maden, adada çıkan çatışmalardan bu yana kapalı tutuluyor. Bazıları, madenin, bağımsızlığını kazanması halinde Bougainville'e büyük gelir kaynağı olacağı görüşünü taşıyor.