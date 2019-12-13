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    Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ASEAN liderler zirvesinde, 3 Kasım 2019

    Widodo hanedanlığına doğru: Endonezya devlet başkanının hem oğlu hem damadı seçimde aday

    © REUTERS / Soe Zeya Tun
    Asya & Pasifik
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    Güneydoğu Asya ülkesinde nepotizm sayfasını çevirmek vaadiyle devlet başkanı seçilmiş Widodo'nun oğlu ve damadı, yerel seçimlerde belediye başkanlığı adaylıklarını açıkladı. Siyasi hanedan kurmakla eleştirilen devlet başkanı, 'Alt tarafı bir yarış, kazananı seçmen belirleyecek' mesajıyla durumu önemsiz göstermeye çalıştı.

    En kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke unvanına sahip Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu ve damadının gelecek yılki yerel seçimlerde belediye başkanlığı için yarışacakları açıklandı. 

    En büyük oğlu Gibran Rakabuming Raka'nın Cava Adası'nın Solo şehrinde, damadı Bobby Nasution'un Sumatra Adası'nın Medan kentinde belediye başkanlığı için aday olmasının ardından, Widodo, siyasi hanedanlık kurmakla eleştiriliyor. 

    Nisanda ikinci dönem için seçilen Widodo, gazetecilerin bu eleştirilerle ilgili sorularını "Bu bir yarış, kazanmak da var, kaybetmek de, sonuç seçme hakkına sahip olanlara bağlı" diye geçiştirdi.

    Kendisi gibi oğlunun da Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) tarafından desteklenmesine rağmen, Devlet Başkanı, kendisini 2005'te belediye başkanı seçmiş Solo'da şimdi oğlunun adaylığını koymasının Raka’nın kendi kararından ibaret olduğunu savundu. 

    Siyasi hanedanlık geleneği

    Mobilya satıcılığından küçük kent belediye başkanlığına geçerek başkent Cakarta'nın belediye başkanlığına kadar tırmanmış olan Widodo, ordu destekli Suhato diktatörlüğü döneminde de 1998'te devrilmesi sonrasında da Endonezya ile özdeş nepotizmden (eş dost kayırma yolsuzluğu) kurtulma ve temiz sayfa açma vaadiyle 2014'te devlet başkanı seçilmişti.  

    Haleflerine göre temiz bir isim olan Kurucu Devlet Başkanı Sukarno'nun ailesi de hala ülkede etkili bir siyasi güç.

    Sukarno'nun kızı Megawati Sukarnoputri, Endonezya'nın 5. devlet başkanıydı, hala PDI-P'nin liderliğini sürdürüyor. Sukarnoputri'nin kızı Puan Maharani de Meclis Başkanı. 

    'Sorun yok, oligarşi denilemez'

    PDI-P'li siyasilerden Aria Bima, Devler Başkanı Widodo’nun ailesinden fertlerin seçimde aday olmasına herhangi bir sorun görmediğini söyledi. 

    Bima, "Doğru ideoloji eşliğinde kişisel, profesyonel ve toplumsal liyakat olduğu müddetçe, buna oligarşi denilemez" iddiasında bulundu.

    'İktidara tırnaklarını geçirmek anlamına gelir'

    Seçim gözlemciliği yapan Seçimler ve Demokrasi Derneği Başkanı Titi Anggraini ise Widodoların aile boyu siyasete girmesinin devlet başkanının itibarını lekeleme riski içerdiğini belirtti. 

    Anggraini "Siyasi tecrübeleri ve siyasi parti çemberinden geçmişlikleri olmamasına rağmen, Raka ve Nasution'nun seçimle göreve gelmeye talip olmaları, Widodo ailesinin iktidara gitmemecesine sarıldığının göstergesi" değerlendirmesini yaptı.  

    Etiketler:
    Seçim, Aday, Damat, oğul, Joko Widodo, Endonezya
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