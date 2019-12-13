Widodo hanedanlığına doğru: Endonezya devlet başkanının hem oğlu hem damadı seçimde aday

Güneydoğu Asya ülkesinde nepotizm sayfasını çevirmek vaadiyle devlet başkanı seçilmiş Widodo'nun oğlu ve damadı, yerel seçimlerde belediye başkanlığı adaylıklarını açıkladı. Siyasi hanedan kurmakla eleştirilen devlet başkanı, 'Alt tarafı bir yarış, kazananı seçmen belirleyecek' mesajıyla durumu önemsiz göstermeye çalıştı.

En kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke unvanına sahip Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu ve damadının gelecek yılki yerel seçimlerde belediye başkanlığı için yarışacakları açıklandı.

En büyük oğlu Gibran Rakabuming Raka'nın Cava Adası'nın Solo şehrinde, damadı Bobby Nasution'un Sumatra Adası'nın Medan kentinde belediye başkanlığı için aday olmasının ardından, Widodo, siyasi hanedanlık kurmakla eleştiriliyor.

President Joko “Jokowi” Widodo’s son-in-law Bobby Afif Nasution said he realized he had not yet done anything for the city. However, he is optimistic that the program he has prepared could be positive for the city. #jakpost https://t.co/ZrS1hheZZW — The Jakarta Post (@jakpost) December 12, 2019

Nisanda ikinci dönem için seçilen Widodo, gazetecilerin bu eleştirilerle ilgili sorularını "Bu bir yarış, kazanmak da var, kaybetmek de, sonuç seçme hakkına sahip olanlara bağlı" diye geçiştirdi.

Kendisi gibi oğlunun da Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) tarafından desteklenmesine rağmen, Devlet Başkanı, kendisini 2005'te belediye başkanı seçmiş Solo'da şimdi oğlunun adaylığını koymasının Raka’nın kendi kararından ibaret olduğunu savundu.

Gibran Rakabuming’s PDI-P registration has set the stage for #Jokowi’s eldest son to join the political fray. As the Widodo family lays the foundations for a new political dynasty, why can’t #Indonesia move beyond family politics?https://t.co/22Q2FTULxU pic.twitter.com/rUI32aRzQT — ASEAN Today (@asean_today) September 29, 2019

Siyasi hanedanlık geleneği

Mobilya satıcılığından küçük kent belediye başkanlığına geçerek başkent Cakarta'nın belediye başkanlığına kadar tırmanmış olan Widodo, ordu destekli Suhato diktatörlüğü döneminde de 1998'te devrilmesi sonrasında da Endonezya ile özdeş nepotizmden (eş dost kayırma yolsuzluğu) kurtulma ve temiz sayfa açma vaadiyle 2014'te devlet başkanı seçilmişti.

Haleflerine göre temiz bir isim olan Kurucu Devlet Başkanı Sukarno'nun ailesi de hala ülkede etkili bir siyasi güç.

Sukarno'nun kızı Megawati Sukarnoputri, Endonezya'nın 5. devlet başkanıydı, hala PDI-P'nin liderliğini sürdürüyor. Sukarnoputri'nin kızı Puan Maharani de Meclis Başkanı.

From political compromises, a possible return of New Order style elections, Prabowo’s political role in the cabinet, to a new Widodo dynasty, we break it down with the informed @djayadi_hanan in a 15-page article for all the latest political developments https://t.co/dlWt9QkigI — Indonesia In-depth Podcast (@IndoIndepth) November 7, 2019

'Sorun yok, oligarşi denilemez'

PDI-P'li siyasilerden Aria Bima, Devler Başkanı Widodo’nun ailesinden fertlerin seçimde aday olmasına herhangi bir sorun görmediğini söyledi.

Bima, "Doğru ideoloji eşliğinde kişisel, profesyonel ve toplumsal liyakat olduğu müddetçe, buna oligarşi denilemez" iddiasında bulundu.

'İktidara tırnaklarını geçirmek anlamına gelir'

Seçim gözlemciliği yapan Seçimler ve Demokrasi Derneği Başkanı Titi Anggraini ise Widodoların aile boyu siyasete girmesinin devlet başkanının itibarını lekeleme riski içerdiğini belirtti.

Anggraini "Siyasi tecrübeleri ve siyasi parti çemberinden geçmişlikleri olmamasına rağmen, Raka ve Nasution'nun seçimle göreve gelmeye talip olmaları, Widodo ailesinin iktidara gitmemecesine sarıldığının göstergesi" değerlendirmesini yaptı.