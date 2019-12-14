Kuzey Kore'de uydu fırlatma alanında bir diğer 'çok önemli deneme'

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, uydu fırlatma alanında diğer bir 'çok önemli deneme' gerçekleştirildiğini duyurdu.

ABD ile restleşmeye paralel olarak Kuzey Kore'deki hareketlilik de artıyor. Ülkenin resmi haber ajancı KCNA, Sohae uydu fırlatma merkezinde 'çok önemli bir deneme' gerçekleştirildiği, bunun 'stratejik nükleer caydırıcılığın artırılması' için yapıldığı açıklandı. Neyin test edildiği ise belirtilmedi.

JUST IN: North Korea says it has conducted another crucial test at a satellite launch site https://t.co/G8yslonmra pic.twitter.com/kiWMKLtmai — CNA (@ChannelNewsAsia) December 14, 2019

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Sohae'yi kapatma sözü verdiğini iddia etmişti.

Kuzey Kore en son 8 Aralık'ta yine aynı uydu fırlatma alanında 'çok önemli bir tatbikat' yapıldığını duyurmuştu.