Kırgızistan’da uranyum üretimi yasaklandı

Kırgızistan Devlet Başkanlığı Ofisi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Ceenbekov, 'Kırgızistan Cumhuriyeti’nde uranyum ve toryum yataklarını arama ve işletme amacıyla jeolojik keşif faaliyetinin yasaklanması hakkında kanun'u imzaladı” denildi.

Kanunun amacının, halkın sağlığını ve çevreyi korumak, ayrıca radyasyon ve çevre güvenliğini sağlamak olduğu ifade edildi. Kanuna göre, Kırgızistan topraklarında uranyum ve toryum yataklarını aramak ve işletmek, maden atığı barajlarını işletmek ve ülkeye radyoaktif hammadde ve atık sokmak yasak.

Kırgızistan’ın Issık-Göl ilindeki uranyum yatağındaki çalışmalar yerel halkın büyük tepkisini çekmişti. Geçen mart-nisan aylarında uranyum üretiminin protesto edildiği çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Ülkede bulunan 100’e yakın maden atığı barajının çevreye büyük zarar verdiğini savunan aktivistler, yeni işletmenin çevreye zarar vermenin yanı sıra, Issık-Göl ilinin turizm imajını vuracağını da dile getiriyor.

Kırgızistan Hükümeti, haziran başında uranyum üretimini yasaklamıştı. 31 Ekim’de parlamento uranyum üretimini yasaklayan kanunu kabul etmişti.