Eski Pakistan lideri Müşerref idama mahkûm edildi

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vatana ihanetle yargılandığı davada idama mahkûm edildi.

İslamabad'da görülen davada tedavi için yurtdışında olan Müşerref gıyaben yargılandı. Üç üyeden oluşan özel mahkemenin, 1'e karşı 2 oyla idam cezası kararı verdiği belirtildi.

Müşerref, görevde kalabilmek için Pakistan anayasasını ihlal etmekle suçlanıyordu. Müşerref hakkındaki dava 2007’de Pakistan Anayasası’nı askıya alma nedeniyle açılmıştı.

Anayasayı iki kez askıya aldı

Pervez Müşerref, ordu komutanıyken 1999'da darbe yaparak anayasayı askıya aldı. Devlet başkanlığı sırasında bu kez ülkenin kuzeyinde güçlenen Taliban örgütünü gerekçe göstererek 2007'de anayasayı bir kez daha askıya aldı ve olağanüstü hal ilan etti.

Pakistan'da 2008 yılına kadar devlet başkanlığı yapan Müşerref, görevden ayrıldıktan sonra İngiltere'ye yerleşti.

Yaklaşık beş yıl sonra 2013 seçimlerine katılmak amacıyla ülkesine dönen Müşerref hakkında, eski başbakanlardan Benazir Butto'nun öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmişti.