‘Azerbaycan’a Rus ve Belarus silah sevkiyatları Karabağ’daki istikrarı bozmaya yönelik değil’

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya ve Belarus’un Azerbaycan’a yaptığı silah sevkiyatlarının bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik olmadığını ifade etti.

Ermenistan parlamentosunun Uluslararası İlişkiler Komisyonu ile yapılan ortak toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Kosaçev, “Sadece Dağlık Karabağ ihtilafında değil, her ihtilafta taraflarından birinin eline gerçek fırsat geçerse, ya da askeri çatışmada galip geleceği yönünde bir yanılsamaya düşerse bozulan denge istikrarı da bozar. Biz Ermenistan ve Azerbaycan ile askeri-teknik alanda farklı koşullarda işbirliği yapıyoruz. Ermenistan bizim Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üzerinden ortağımız ve müttefikimiz, Azerbaycan ile bu tür ilişkiler yok” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Belarus’un Azerbaycan ile işbirliğinden vazgeçmesinin Karabağ sorununun çözümü için istenmeyen tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söyleyen Kosaçev, şöyle konuştu:

“Birincisi, bu silahları Azerbaycan’a sevk edecek başka tedarikçilerin ortaya çıkması. Öyle olursa silahlar birbiri ile rekabete girecek. Değişik blokları temsil eden askerler farklı silah sistemleri konusunda nasıl davrandıklarını biliriz. Her zaman kimin daha güçlü olduğunu kanıtlamak isterler ve bu gerilimi tırmandırır. Ya da ikinci bir alternatif olarak bu durum, doğrudan çatışmaların başlamayacağının ciddi garantisi olan mevcut güç dengesinin bozulmasına yol açar.”

Açık bir çatışmanın Karabağ’daki durumu başlangıç safhasına döndürebileceğine ve Rusya dahil bu ihtilafın üstesinden gelmeye çalışanların tüm çabalarını sıfırlayacağına dikkat çeken Kosaçev, “Böyle bir şeyi hiç istemeyiz” dedi.

Erivan’daki görüşmelerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Karabağ sorunun çözümünde hem Ermenistan, hem Azerbaycan, hem de Dağlık Karabağ’ın çıkarlarının dikkate alınması gerektiği yönündeki açıklamasının önemine dikkat çeken Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rus tarafı olarak Azerbaycan tarafından benzer içerikli açıklamaların yapılmadığına üzüldüğümüzü dile getirdik. İleride bu açıklamaların mutlaka yapılmasını umarız, bu ihtilafın çözümü açısından çok önemli olurdu.”

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

