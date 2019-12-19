Malezya: Müslümanlar olarak dünyanın saygısını kaybettik, artık ne bilimin kaynağı ne de medeniyetin rol modeliyiz

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuala Lumpur Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Müslümanlar olarak bugün dünyanın saygısını kaybettik. Biz artık ne bilimin kaynağı, ne de insan medeniyetinin rol modeliyiz" ifadelerini kullandı.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış töreninde ana tema konuşmasını yapan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslümanların sorunları ve zirvenin hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, Müslümanların ve İslam'ın bugün terörizm ve kötü devlet yönetimiyle eşit görüldüğünü vurgulayarak, "Mevcut durumumuzu dürüst bir şekilde değerlendirecek olursak kabul etmeliyiz ki dinimiz iftira ve hakaretlere maruz kalmaktadır" diye konuştu.

Müslümanların tarihte gelişmiş medeniyetler inşa ettiğini ve İslam'ın öğretilerini dünyaya yaydığını belirten Mahathir, "Fakat bugün dünyanın saygısını kaybettik. Biz artık ne bilimin kaynağı, ne de insan medeniyetinin rol modeliyiz" ifadelerini kullandı.

'Müslüman ülkeler İslam ümmetini korumada yetersiz kalmıştır'

Mahathir, İslam medeniyetinin çöküşünün 15. yüzyılın ortalarında başladığının altını çizerek "O dönemde Müslümanlar İslam ilimleri dışında ilim tahsilini gözardı etti. İslam alimleri birbirinden ayrılan din yorumlarıyla ortaya çıktı. Bunun neticesinde birbiriyle kavgalı farklı akımlar belirdi. Bugün hiçbir Müslüman ülke gelişmiş olarak tanımlanmamaktadır. Bütün servetlerine rağmen bu ülkeler gelişmekte olan sınıfındadır. Bu ülkeler maalesef zayıf ve İslam ümmetini korumada yetersiz kalmıştır" dedi.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Müslümanlara sadece gayret göstermeleri halinde yardım edeceğini vurgulayan Mahathir, "Biz bunu yapıyor muyuz? Evet, belki cihat yaptığımızı sanıyoruz ama bizim yaptığımız cihat, Allah'ın yasak ettiği şeyleri içeriyor. Kur'an açıkça öldürmeyi yasak ediyor, ama Müslümanlar ayrım yapmaksızın birbirlerini öldürüyor. Bu mudur İslam için cihat?" diye konuştu.

Mahathir, son yüzyılda yapılan önemli icatların hiç birisinin Müslümanlar tarafından yapılmadığına dikkati çekerek, "Bu icatların hepsini şu an biz kullanıyoruz. Bu da yeteneklerini kalkınmayla sonuçlandırmış milletlere bağımlı olduğumuz manasına geliyor" dedi.

'Somut program ve girişimlerin peşine düşmeyi amaçlıyoruz'

Müslüman dünyanın yaşadığı bu problemlere çözüm üretmek için Kuala Lumpur Zirvesi'ni düzenlediklerini kaydeden Malezya Başbakanı, "Burada toplandığımız birkaç ülkeyle birlikte, bir takım somut program ve girişimlerin peşine düşmek üzere amaç sahibi olma şuurunu ateşlemeyi umuyoruz." açıklamalarında bulundu.