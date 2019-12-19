Hindistan’da 8 ölü, binlerce gözaltı

Hindistan’da yeni Vatandaşlık Yasası karşıtlarının düzenlediği protestolarda 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 8 oldu. Gösteriler başladığından bu yana polis binlerce kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan’da tartışma yaratan yeni 'Vatandaşlık Yasası'na karşı protesto yasağına rağmen gösteri düzenleyen binlerce kişi gözaltına alındı.

Ülkenin güneyindeki Mangaluru kentinde iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkent Delhi'nin yanı sıra Uttar Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde de protestolar yasaklandı. Buna göre dört kişiden fazla gruplar halinde dolaşmak yasak.

Hindistan'da vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla geçen hafta yasalaştı. Tasarının yasalaştığı günden bu yana ülkede protestolar sürüyor.

© REUTERS / Lucknow’da yeni Vatandaşlık Yasası karşıtı gösterilerde polis protestoculara karşı sopa kullandı.

Yeni yasaya göre, özellikle komşu ülkeler Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'daki dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuluyor.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı yeni yasanın dışında bırakması Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.