'Tayvan Devlet Başkanı, 'Çin işgali durumunda koruma' için ofisine tanksavar roketleri istedi'

Eski Tayvanlı vekil Chiu Yi, Çin Devlet Televizyonu'nda yayınlanan 'Boğazın İki Yakası' programında Devlet Başkanı Tsai Ing Wen'in geçen ekim ayında ofisine 'Çin işgalinden korunmak' için yerli yapım 'Kestrel' tipi tanksavar roketleri istediğini söyledi.

Çin ile yeniden birleşme taraftarı olmasıyla öne çıkan 'Yeni Parti'nin mensuplarından Chiu, Başkan'ın askeri polise bu talimatı 'derin korkularını dindirme' amacıyla verdiğini belirtti.

Taipei Times'ta yer alan habere göre Chiu, açıklamasında "Haberler, füzelerin hükümet binalarını ve insanları korumaya yardımcı olacağını söylerken, yalnızca Başkan Tsai ve yardımcılarını koruması amaçlandı" ifadelerini kullandı.

Eski vekil, Kestrel'lerin 'tanksavar roketi' olarak tanımlanmasına rağmen, Çin'e ait 98 ve 99 tipi tanklara karşı etkisiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Taiwan News'in aktardığına göre, Tayvan Savunma Bakanlığı da eski vekil Chiu'nun açıklamalarını kınayarak, yayındaki sözlerinin 'ihanete' eşdeğer olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Aynı zamanda bakanlık, Chiu'nun güvenlik detayı veya yeni cephane konuşlandırılması hakkında içeriden herhangi bir bilgi almadığını öne sürdü.

Hong Kong merkezli Asia Times'ın haberine göre, Tayvan hükümetinin sözcülerinden biri de konuya ilişkin yorumda bulunarak, "Kamuoyu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Komünist Partisi'nin Tayvan'a karşı güç kullanımından asla vazgeçmediğini unutmamalı" ifadelerini kullandı.