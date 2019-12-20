Hindistan'da genç kıza tecavüzle suçlanan eski milletvekili ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Başkent Yeni Delhi’de bir mahkeme, 2017 yılında Uttar Pradesh eyaletinde 17 yaşında bir genç kıza tecavüz etmekle yargılanan Kuldeep Singh Sengar’ı ‘tecavüz’ ve ‘cinayete teşebbüs’ten suçlu buldu.

Olayda hafifletici bir sebep olmadığını vurgulayan mahkeme, ‘halkın inancına ihanet etti’ dediği Sengar’ı ömür boyu hapse mahkûm etti. Sengar'ın genç kıza 2.5 milyon rupi (yaklaşık 208 bin TL) tazminat ödemesine hükmedildi.

Eski milletvekili ayrıca, mağdur kız çocuğu ve avukatının yaralandığı ve kızın iki teyzesinin hayatını kaybettiği trafik kazasının arkasında olmakla da suçlanıyordu.

© REUTERS / Pawan Kumar 2017 yılında Uttar Pradesh eyaletinde 17 yaşında bir genç kıza tecavüz etmekle yargılanan eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, ‘tecavüz’ ve ‘cinayete teşebbüs’ten suçlu bulundu.

Polis kayıtsız kalmıştı

Genç kız Nisan 2018'de yaptığı şikâyet başvurusunda, BJP Milletvekili Sengar'ın Haziran 2017'de iş bulma vaadiyle kendisini evine götürdüğünü, burada dokuz gün boyunca tecavüz ettiğini ve öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Polis uzun süre şikâyete ilgisiz kalmış, saldırıdan bir yıl kadar sonra genç kız kendini yakmaya çalışmıştı.

Hakkında dava açılan Sengar gözaltına alınmış, ağustos ayında da partisinden ihraç edilmişti. Dava Sengar’a yönelik tepkiler nedeniyle Uttar Pradesh’den Delhi’ye taşınmıştı.