Cami saldırısının ardından: Yeni Zelanda'da ücreti karşılığı 50 bin silah toplandı

Resmi açıklamaya göre, 33 bin kişi altı aylık sürede yaklaşık 51 bin silahı teslim etti. 51 insanın hayatını kaybettiği Christchurch cami saldırıları, ülke tarihinin en kanlı günü olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni Zelandalı hükümeti, Christchurch cami saldırısının ardından hazırlanan program kapsamında ülkedeki silah sahiplerinin 50 bin silah teslim ettiğini açıkladı. Basına aktarılan ilk verilere göre 33 bin kişinin yaklaşık 51 bin silah teslim ettiği belirtildi. Paralel olarak yürütülen ve silah sahiplerine herhangi bir soru sorulmadan ve tazminat ödenmeden silahlarını teslim etmesi gereken program dahilindeyse 5 bin silah toplandı.

Ayrıca 2 bin 700 silahın da yasal sınırlar içinde kabul edilebilmesi için dönüştürüldüğü belirtildi. Polis ayrıca marta kadar bin 600 silahın daha toplanacağını açıkladı.

Polis Bakanı Stuart Nash’in bugün gazetecilere yaptığı açıklamada suçluların elde etmeye çalıştığı saldırı silahlarının artık dolaşımda olmadığını söyledi. Yardımcı Komiser Mike Clement ise silah sahiplerine silahlarını teslim ettiği ve doğru şeyi yaptıkları için teşekkür etti. Clement ve Nash ülkenin artık daha güvenli olduğunun altını çizdi.

Polis teşkilatının verileri hükümetin, sahiplerinden silahları geri satın almak için yaklaşık 66 milyon dolar (yaklaşık 392 milyon TL) harcadığını gösteriyor. AP’nin aktardığına göre açıklamayı eleştirenlerse sürecin kusurlu biçimde işletildiğini ve pek çok silah sahibinin yasadışı biçimde silahlarını gizlediğini belirtti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye gerçekleştirilen saldırıyla 51 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet bir aydan kısa bir süre içinde yarı otomatik silahların en tehlikeli modellerini yasakladığını duyurmuştu. Emniyet teşkilatıysa 6 aylık bir program başlatarak yasaklanan silahları henüz satın alanlardan geri toplamaya başlamıştı.