Filipinler’de hindistan cevizi şarabından 300 kişi zehirlendi: 8 ölü

Filipinler’de hindistan cevizi şarabı içen 300 kişi hastanelik oldu. 8 kişi ise zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti. Filipinler için bu ilk değil. Geçen yıl aynı tarihlerde, aynı sebepten 21 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Laguna Bölgesi'nde, alkol zehirlenmesi nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi. Laguna Bölgesi'nde hindistan cevizi şarabı satışına geçici yasak getirildi.

Filipinler’de Lambanog adı verilen geleneksel içkiden zehirlenme olayı ilk kez yaşanmıyor. Geçen yıl hindistan cevizi şarabı içen 21 kişi hayatını kaybetmişti.

BBC'de yer alan habere göre Lambanog içenler farklı kasabalardan olsa da, içkiyi satın aldıkları yer aynı. İçkiden zehirlenenler tedavi altına alınmadan önce karın ağrısı, baş dönmesi ve sersemlik hali şikayetleriyle hastanelere başvurdular. Bir şişe Lambanog’ta %40 oranında alkol bulunuyor.

Eight dead and 300 more taken to hospital in Philippines after drinking a local liquor, made from coconut saphttps://t.co/VcD2Z6y3yD — BBC News (World) (@BBCWorld) December 23, 2019

​Laguna polis departmanının yaptığı Facebook paylaşımına göre, Noel sezonu boyunca artan zehirlenmelere karşı lambanog satış geçici olarak yasaklandı. Söz konusu alkolün satın alındığı bayinin sahibiyle ilgili de araştırma başlatıldı.

Kötü şartlar altında üretilen alkol zehirlenmesi Asya’nın fakir bölgelerinde yaygın olan bir problem.

Oslo Üniversitesi'nden Dr. Erik Hovda Ekim ayında BBC’ye yaptığı açıklamada, ‘İnsanlara metil alkol zehirlenmesi görüp görmediklerini sorduğunuzda cevapları ‘hayır’ olacaktır. Aynı kişiye birinin fazla içmekten kör olmak ya da ölmek üzere olduğunu söylerseniz cevapları ‘Tabii ki. Bu her zama olur’ şeklindedir. Bu alkol zehirlenmesine özel bir durumdur“ demişti.