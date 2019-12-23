Çin’de bekar bir kadın yumurtalarını dondurmayı reddeden hastaneye dava açtı

Çin’de Teresa Şi isimli genç bir kadın yumurtalarını dondurma talebini reddeden hastaneye dava açtı. Hastanenin kadının isteğini reddetme nedeni ise evli olmadığı halde bu tür bir girişimde bulunması. Söz konusu dava, Çin’de kadın üreme hakları alanında ilk kez yaşanan bir durum.

Teresa Şi isimli kadının ileride çocuk sahibi olabilmek için yumurtalarını dondurma talebi başvuruda bulunduğu hastane tarafından reddedildi. Pekin’deki hastanenin kadına gösterdiği gerekçe ise bekar olmasıydı.

Çin yasalarına göre sadece evli çiftler bu tür konularda sağlık yardımı alabiliyor. Aynı zamanda hastanelere üreme konusuyla ilgili başvurada bulunan kişiler evlilik cüzdanıyla medeni durumlarını kanıtlamak zordunda. Teresa Şi tarafından açılan dava ise Çin’de kadın üreme hakları alanında ilk resmi başvuru olma özelliğini taşıyor.

A doctor at a hospital in Beijing told Teresa Xu that instead of freezing her eggs, she should just get married quickly and have children. She sued the hospital. https://t.co/DXtBXH6KIC — New York Times World (@nytimesworld) December 23, 2019

​31 yaşındaki Teresa Şi , Kasım 2018’de Başkent Medikal Üniversitesi’ndeki Doğum ve Jinekoloji Hastanesi’ni yumurtalarını dondurmak için başvuruda bulunmak amacıyla ziyaret etti. Cinsiyet hakları üzerine yazarlık kariyerine odaklanan Teresa Şi, gelecekte çocuk sahibi olabilmek için bu işlemi yaptırmak istedi. Hastaneyi ilk ziyaret ettiği sırada medeni durumunu soran doktor, kadına yumurtalarını dondurmak yerine çocuk sahibi olmayı önerdi. İkinci hastane ziyaretinde ise doktor onun için uygulayabileceği herhangi bir prosedür olmadığını ifade etti.

Teresa Şi yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

“Buraya profesyonel bir hizmet için geldim. Ancak onun yerine birileri bana işimi bir kenara koyarak, ilk önce çocuk sahibi olmamı söyledi. Bu toplumda, bu kültürde bu baskının çoğunu zaten aldım.”

© REUTERS / FLORENCE LO Kendisine soru soran Reuters haber ajansına cevap vermeyen Teresa Xu uluslararası medyaya konuşmadığını belirtti.

Çin medyasından Red Star News’e açıklama yapan Teresa Şi “Hastane 2003 yılında kabul edilen Hastane Üreme Teknolojisi Yönetmeliği’ni uyguluyor. Söz konusu kanun aile planlama politikaları veya evli olmayan kadınları tatmin etmiyor. Çin’de hızlı ekonomik büyüme bekar kadınların finansal açıdan bağımsız olmaları için koşullar yarattı. Ancak bu ülkenin politikaları ve medikal endüstrisi yeteri kadar ayak uydurmuyor. Bu sistemsel bir konu. Bekar kadınları zor bir pozisyona sokan sistemsel bir konu” dedi.

Yasadışı klinikler tercih haline geliyor

Hastanenin kadınlar tuvaletinin kapısında yasadışı bir kliniğin ilanını gören Tersa Şi , yasadışı klinikleri değerlendirmeye alsa da sonunda bu uygulamaya karşı olduğuna karar verdi.

Hastaneye karşı açtığı davanın ilerlemesinin aylarca sürebileceğini söyleyen Teresa Şi , “Kişisel olarak bu aşamaya gelmenin zaten bir tür kazanım olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kadınların yumurtalarını dondurması yaşı ilerleyen kadınlar arasında ilgi gören bir uygulama. Medikal prosedüre göre bir kadının yumurtalıklarından alınan yumurta ileri yıllarda kullanılmak üzere donduruluyor.