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18:18 23 Aralık 2019
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    Çin Dışişleri Sözcüsü Gıng Şuang

    Çin: ABD Uzay Kuvvetleri doğrudan tehdit

    © AP Photo / Andy Wong
    Asya & Pasifik
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    Dışişleri Bakanlığı, resmi açıklamasında "ABD uzayın barışçıl kullanımı konusunda uluslararası oydaşmayı ihlal ediyor, küresel stratejik denge ve istikrara zarar veriyor, uzayın barış ve güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor. Çin bundan derin endişe duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor" denildi.

    Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin kurduğu Uzay Kuvvetleri Komutanlığıyla uzayı yeni savaş alanına çevirdiğini ve bu durumdan 'derin endişe duyduklarını' açıkladı.

    Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası ve yeni kurduğu Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

    ABD'nin son yıllarda uluslararası toplumun itirazlarına rağmen uzayı silah ve savaş meydanı haline getirme yolunda her geçen gün ileri gittiğini belirten Gıng, "ABD söz konusu eylemleriyle, uzayın barışçıl kullanımı konusunda uluslararası oydaşmayı ihlal ediyor, küresel stratejik denge ve istikrara zarar veriyor, uzayın barış ve güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor. Çin bundan derin endişe duyuyor ve kararlılıkla karşı çıkıyor" dedi.

    Sözcü Gıng, ABD’nin uzayı ısrarla silahlandırmaya çalıştığının altını çizerek, "Çin uzayın barışçıl şekilde kullanmasını savunuyor, uzayın silahlandırılmasına ve silahlanma yarışına kararlılıkla karşı çıkıyor. Uluslararası toplumun, özellikle ilgili büyük ülkelerin sorumlu davranmasını, uzayın yeni savaş meydanı haline gelmesini engellemesini, uzayın barış ve huzurunun korunması için ortaklaşa çaba harcamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

    'Hoşnutsuzluk duyuyoruz'

    Gıng, diğer yandan, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na ilişkin "ABD'nin, Çin'e müdahale eden olumsuz maddeleri içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı kabul etmesi ve imzalamasından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

    Washington yönetimini soğuk savaş mantığını terk etmeye ve ülkesinin gelişimine tarafsız ve rasyonel bir şekilde bakmaya çağıran Gıng, ABD'yi, iki ülkenin önemli alanlardaki iş birliğine zarar vermemek için yasanın Çin'e yönelik olumsuz maddelerini uygulamamaya davet etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) imzalayarak, ülke tarihindeki en yüksek savunma bütçesini (738 milyar dolar) hayata geçirmiş, söz konusu yasayla ABD’nin 6. askeri hizmeti kuvveti olarak Uzay Kuvvet Komutanlığı kurulmuştu.

    Etiketler:
    Çin, ABD, uzay kuvvetleri, ABD Uzay Kuvvetleri, Uzay, Gıng Şuang
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