Noel kartından çıkan 'zorla çalıştırılıyoruz' notu Tesco'yu harekete geçirdi

İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden Tesco, zorla işçi çalıştırdığı iddia edilen Çinli matbaa şirketine olan siparişlerini durdurduğunu duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada, 6 yaşındaki bir çocuğun bir Tesco mağazasından aldığı Noel kartında “Biz yabancı mahkumlarız. Zorla çalıştırılıyoruz. Lütfen insan hakları organizasyonu haberdar ederek bize yardım edin” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Tesco yetkililerinin, çocuğun ailesinin kendilerine ulaşmasının ardından ihbarı değerlendirdiği ve Çinli Zhejiang Yunguang Printing adlı matbaa şirketinden üretimi durdurmasını istediği bildirildi.

British supermarket Tesco suspended a Chinese supplier after a customer found a message in a Christmas card saying that they were packed by foreign prisoners who were victims of forced labor https://t.co/4fyHjBeTBW pic.twitter.com/OZbLLRK4dl — Reuters (@Reuters) December 22, 2019

​Öte yandan Çinli şirketten yapılan açıklamada ise, “Suçlamalar asılsız. Yabancı medya bizimle iletişim geçtikten sonra iddialarla ilgili haberimiz oldu. Böyle bir şey yapmadık“ ifadeleri yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

Florence Widdicombe, a schoolgirl from south London, opened her Tesco Christmas cards this year to find a cry for help from inmates in a China jail https://t.co/hJBbq7YAnW — Financial Times (@FinancialTimes) December 23, 2019

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