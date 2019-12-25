Japonya'da bakan yardımcısı gözaltına alındı: Çinli şirketten rüşvet aldığı iddia edildi

Ekim 2018’den bu yana Kabine'de kıdemli bakan yardımcısı olarak görev yapan Tsukasa Akimoto, Başbakan Şinzo Abe’nin ekonomiyi ve turizmi canlandırma planı kapsamında başlattığı kumarhane politikasına nezaret ediyor.

Ofisi geçen hafta savcılar tarafından basılan ve ülkede kumarhane açmak isteyen Çinli bir şirketten rüşvetten aldığı iddia edilen Akimoto, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda ve medyaya verdiği demeçlerde, birçok kez yanlış bir şey yapmadığını savundu.

​Reuters’ın haberine göre; Japon hükümeti, kumarhaneleri mağazaları ve otelleri içeren entegre 'tatil köylerine' bağlamanın yerel ekonomileri, turizmi ve vergi gelirlerini artıracağını düşünüyor.