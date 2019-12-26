‘Çin, ABD’nin her yerine ulaşabilen füzeyi test etti’

Pentagon’daki kaynaklara dayandırılan haberde, füzenin test edildiği tatbikatın 22 Aralık günü Sarıdeniz’in kuzeybatısındaki Bohai Körfezi’nde gerçekleştirildiği bildirilirken ABD keşif uydularının manevraları takip ettiği kaydedildi.
© AP Photo / Andy Wong
Tatbikatla ilgili başka bilgi verilmedi.
ABD Deniz Kuvvetleri Emekli Kaptanı James Fanell, bu tatbikatın, Çin’in ABD’yi “nükleer şantaj tehdidi altında” tutma niyetinde olduğunu gösterdiğini savundu.
Haberde, JL-3 füzesinin son iki yılda en az dördüncü kez test edildiği ifade edildi.
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