Japonya'da Kuzey Kore'nin 'Noel hediyesi' attığına dair yanlış alarm

Kuzey Kore'nin "ABD'ye Noel hediyesi" açıklaması yeni füze denemesi beklentisi yaratırken , Japon kamusal yayın kurumu NHK, Kuzey Kore füzesi atıldığına dair tüm ulusu yanlışlıkla alarma geçirdi. Medya eğitimini Kuzey Kore'ye dair atış haberlerle yaptığı ortaya çıkan NHK, takipçilerinden ve kamuoyundan özür diledi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze restleşmesini takip eden nükleer diplomasinin çıkmaza girdiği dönemde, Japonya'nın kamusal yayın kurumu NHK'den Kuzey Kore füzesi atıldığına dair alarm geldi.

Ancak daha sonra NHK, 'Kuzey Kore'nin attığı füzenin Japonya takım adalarının doğusuna düştüğüne' dair alarmın gerçek olmadığı, medya eğitimi verilirken yanlışlıkla yayımlandığını duyurarak özür diledi.

Japon kamusal yayın kurumunun medya eğitimini Kuzey Kore füzelerine dair atış haberlerle yaptığını ortaya koyan olay öncesinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'a Noel hediyesi olarak füze denemesi yapıp yapmayacağı konuşuluyordu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Ri Thae Song'un aralık ayı başında yaptığı açıklamada "Hangi Noel hediyesini alacağını seçme kararı tamamen ABD’nin takdirine bağlı" demesi, uzun menzilli füze denemesi için bahisleri açtırmıştı.

Trump ise dört gün önce "Belki de bana gönderecekleri hediye, uzun menzilli füze değil de, güzel bir vazodur. Kim'den güzel bir hediye alabilirim. Bilemezsiniz, hiçbir zaman bilemeyiz. Neler olacağını göreceğiz" karşılığını vermişti.

26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan geceyarısından 22 dakika sonra NHK websitesinde yayımlanan haber bülteninde "Kuzey Kore füzesinin Hokkaido'nun Erimo Burnu'nun 2000 km doğusunda düştüğü görüldü" denilerek Japon toprakları üzerinden uçtuğu da ima edildi. Aynı bilgi NHK uygulamalarıyla cep telefonlarına da gönderildi.

Yarım saat sonra bu platformların yanısıra televizyon ve radyodan da düzeltme yayımlayan NHK, medya eğitimi verilirken alarm geçildiğini, bu hatanın tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınacağını söylerken "Takipçilerimizden ve kamuoyundan özür dileriz" dedi.

Kamu yayın kuruluşu olduğu için doğal afetler, felaketler ve güvenlik tehditleriyle ilgili alarm geçmek NHK'nın görevleri arasında bulunuyor.

2017'de Kuzey Kore Japonya'nın Erimo Burnu üzerinden geçen füze attığında, Japonya çapında sirenler çalınarak uyarı verilmiş ve milyonlarca cep telefonuna alarm gönderilmiş, böylelikle pek çok kişi uykularından uyandırılmıştı.

Böyle bir atmosferde NHK'nın Ocak 2018'de de Kuzey Kore füzesiyle ilgili yanlış haber alarmı yollamışlığı var.