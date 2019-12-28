Güney Kore'den ABD ve Kuzey Kore görüşmelerinde 'geçici anlaşma' çağrısı

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma görüşmelerinde geçici bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Kim, başkent Seul'de basına yaptığı açıklamada, "Durumun kötüye gitmesini önlemek ve müzakerelerin ivme kazanmasını sağlamak için nihai bir anlaşmaya basamak taşı olarak geçici bir anlaşmaya ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore ile ABD arasında durma noktasına gelen barış sürecini ileriye taşımak için yaratıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Kim, Güney Kore hükümetinin, Çin ve Rusya'nın, 17 Aralık'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Kuzey Kore ile ilgili sunduğu tasarıyı dikkate aldığını belirtti.

Güney Kore ile Kuzey Kore sınırındaki demir yolu hattının yeniden birleştirilmesi ve modernize edilmesine ilişkin Koreler arası projenin kaldığı yerden devam etmesini arzu ettiklerini söyleyen Kim, diğer yandan, bölgeyi uluslararası bir barış bölgesine dönüştürmenin ilk adımı olarak, Koreler arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) Pyongyang ile ortak denetim yapılması talebinde bulunacaklarını iletti.

Kim, "Bu araştırma, DMZ'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne girmesinde temel veri olarak kullanılacak" dedi.