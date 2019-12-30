'Taliban yönetimi, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul etti'

Taliban örgütünün üst yönetimi olarak bilinen Şura Konseyi'nin, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiği bildirildi. ABD ile barış görüşmelerinde kilit role sahip ateşkes uygulanabilirse, bir sonraki adımların barış anlaşması imzalanması olacağı öngörülüyor.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Taliban'ın Pakistan'ın Ketta şehrinde bulunduğu düşünülen üst yönetimi Şura Konseyi'nin, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Ajans, söz konusu ateşkesin örgütün ABD ile bir barış anlaşması imzalamasına imkan tanımak amacıyla kabul edildiğini aktardı. Ateşkesin kapsamı ve süresi konusunda açıklama yapılmazken, Wall Street Journal gazetesi ABD'nin Taliban'dan 10 günlük bir ateşkesi kabul etmesi talebinde bulunduğunu iddia etmişti.

Söz konusu ateşkes kararının Taliban lideri tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak analistler Taliban liderinin Şura'nın onayladığı ateşkesi kabul edeceğini dile getiriyor.

Konuya ilişkin taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'da 18 yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi amacıyla 2018'den bu yana sürdürülen barış görüşmelerinde ABD heyetinin ısrarcı olduğu maddelerden biri, Taliban'ın ateşkes ilan etmesiydi. Taliban ise ABD ile Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi maddesinin de yer aldığı bir barış anlaşması imzalanmadan ateşkesi kabul etmeyecekleri yönünde bir tavır sergiliyordu.

Barış görüşmeleri, Washington ile Taliban temsilcileri arasında uzun süre devam etmiş ancak Taliban'ın eylül ayında başkent Kabil'de düzenlediği saldırıda bir Amerikan askerinin hayatını kaybetmesinin ardından kesilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı sürpriz Afganistan ziyaretinde, görüşmelerin yeniden başlatıldığını duyurmuştu.