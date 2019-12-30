Bebeklerin genini değiştiren 'Çinli Frankeştayn'ın nerede olduğu ortaya çıktı: 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış

Çin'de genetiği değiştirilmiş bebek ürettiği için hakkında soruşturma açılan ve bir süredir nerede olduğu bilinmeyen bilim insanı He Jiankui'ye 3 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

Çin'de dünyanın 'genetik tasarımlı' ilk bebeklerinin doğmasına öncülük eden Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larını değiştirdiği için Çin ve dünya kamuoyundan tepki görmüştü.

Konuyla ilgili etik tartışmalar devam ederken, He'nin bu hamlesi Çin yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı ve bilim insanı görevden alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bir süredir nerede olduğu bilinmeyen He'nin, Şenzen'de çıkarıldığı mahkemece 'illegal faaliyetler' nedeniye suçlu bulunduğu ve 3 yıl hapis ile 3 milyon Yuan para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

He ile ilgili gözaltında olduğu ve ev hapsinde tutulduğu gibi iddialar, daha önce Shenzen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SUSTC) tarafından yalanlanmıştı.

Şinhua'da yer alan habere göre, He'nin birlikte çalıştığı ekip de daha hafif yaptırımlarla cezalandırıldı.

He ile birlikte yargılanan Zhang Renli 2 yıl hapis ve 1 milyon Yuan, Qin Jinzhou ise 2 yıl ertelemeli 18 ay hapis ve 500 bin Yuan cezaya çarptırıldı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Suçlanan kişiler, uyguladıkları işlemler için uygun bir sertifikaya sahip değiller ve şöhret ve zenginlik arayışıyla bilimsel araştırma ve tıbbi tedavilerde yürürlükte olan ulusal düzenlemeleri kasten ihlal ettiler" ifadelerine yer verildi.

He Jiankui, Chinese scientist who edited babies' genes, jailed for three years https://t.co/vkBrcWTKaV — The Guardian (@guardian) December 30, 2019

​Mahkeme ayrıca, sanıklar için "Bilimsel araştırma ve tıp etiğinde etik sınırı aştılar" dedi.

He ve ekibi, tüp bebek tedavisi yöntemi ile doğan ikiz kız bebeklerin genlerinde değişiklik yaptığını ileri sürmüştü ve Crispr-Cas9 gen düzenleme teknolojisi ile bebeklerde HIV virüsünün hücreye girmesine izin veren bir proteini oluşturan CCR5 genini devre bıraktığını açıklamıştı.