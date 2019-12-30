Tesla, 'Çin malı' ilk araçlarını törenle teslim etti

Elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, ABD sınırları dışına çıkarak bir ilke imza atmasının üzerinden bir yıldan kısa bir zaman geçtikten sonra Çin’de ürettiği ilk araçları bugün teslim etti.

Çin’in Şanghay kentinde bulunan ‘Gigafactory’ adlı fabrikada üretilen 15 adet Tesla ‘Model 3’ aracı, ön sipariş veren fabrika çalışanları satın alındı. Tesla araçları törenle sahiplerine teslim edildi.

What a touching moment. pic.twitter.com/DlQn4wyW1j — Tesla China (@teslacn) December 30, 2019

Tesla’nın Çin’deki Genel Müdürü Wang Hao, Çin yapımı Model 3’lerin geniş çaplı dağıtımına önümüzdeki ay başlamayı planladıklarını belirtti. Aracın fiyatı 335 bin 800 yuan (yaklaşık 285 bin TL) olarak açıklandı.

Tesla, Gigafactory’de her hafta binden fazla araç üretiyor, bu sayının önümüzdeki yıl ikiye katlanması hedefleniyor. Tesla’nın kurucusu Elon Musk gelecekte üretimin 3 bin araca kadar çıkabileceğini belirtiyor.

ABD dışındaki ilk fabrikasını ocak ayında Şanghay’da açan Tesla, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'deki varlığının, ABD-Çin ticaret savaşının etkilerini azaltmasını umuyor.