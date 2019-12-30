Taliban iddiaları yalanladı: Ateşkes planımız yok

Taliban, Afganistan genelinde ateşkesi kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, “Afganistan İslam Emirliği’nin herhangi bir ateşkes planı yok” denildi.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı tarafından bugün duyurulan ve Taliban örgütünün üst yönetimi olarak bilinen Şura Konseyi'nin, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiği yönündeki iddia örgüt tarafından net bir dille yalanlandı.

Taliban’dan yapılan açıklamada, “Son birkaç gündür, bazı yayın organları ateşkesle ilgili doğru olmayan haberleri servis ediyor. Gerçek şu ki, Afganistan İslam Emirliği’nin herhangi bir ateşkes planı yok” ifadelerine yer verildi.

Taliban’ın ateşkes koşulu ABD askerlerinin çekilmesi

Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi amacıyla 2018’den bu yana sürdürülen barış görüşmelerinde ABD heyetinin ısrar ettiği maddelerden biri, Taliban’ın ateşkes ilan etmesiydi.

Taliban ise ABD askerleri ülkeden çekilmediği müddetçe ateşkesi kabul etmeyecekleri yönünde bir tavır sergiliyordu.

Barış görüşmeleri, Washington ile Taliban temsilcileri arasında uzun süre devam etmiş ancak Taliban'ın eylül ayında başkent Kabil'de düzenlediği saldırıda bir Amerikan askerinin hayatını kaybetmesinin ardından kesilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı sürpriz Afganistan ziyaretinde, görüşmelerin yeniden başlatıldığını duyurmuştu.