Hummalı söndürme çalışmalarına rağmen sayısız yangının kontrolden çıkmış halde devam ettiği Avustralya'da, her eyalette termometre 40 derecenin üzerine çıktı.

Aylardır kırsalda söndürülemeyen yangınların yakıp kül ettiği Avustralya'daki her eyalette termometrenin 40 dereceden yukarıyı göstermesiyle sıcak hava dalgası zıvanadan çıktı.

Ah, but Donald Trump and his oil company bribed Republican cohorts claim it's a natural aberration while mocking 16 year-old truth-teller Greta Thunberg.



"Australia fires worsen as every state hits 40C (104F)" #GlobalWarming #ListenToGreta #ClimateChange https://t.co/HepSlt8jlj — Gary Ray Betz (@GaryRayBetz) December 30, 2019

Bugün en tehlikeli yangınlar Victoria eyaletinde yaşanırken, eyaletin East Gippsland bölgesinde termometrenin 45 dereceye çıkmasına koşut tahliye paniği yaşandı.

In Victoria, Australia’s second-most populous state, out-of-control wildfires are forcing thousands of residents and holidaymakers to evacuate.



Wildfires have killed 10 people and razed more than 1,000 homes across the country in the past few months. https://t.co/1MUZcywGZl pic.twitter.com/6rAjXEOFC1 — ABC News (@ABC) December 30, 2019

Popüler tatil beldesindeki 30 bin sakinle turiste ilkin tahliye çağrısı yapıldı, ardından yangının otoyollara yürümesinden ötürü çok riskli olduğu gerekçesiyle tahliye çağrısı geri çekildi.

Volunteers in Australia are trying to save indigenous animals including kangaroos, koalas and wallabies as wildfires rage. The fires have have razed about 10 million acres across five states https://t.co/yJZnoGgAIx pic.twitter.com/CI3MfrlM6M — Reuters (@Reuters) December 30, 2019

Gene gönüllü itfaiyeci öldü

Yangın söndürme çalışmalarına katılarak itfaiyeye yardım eden gönüllülerden biri, Yeni Güney Galler eyaletinde alevlerle mücadele ederken öldü.

19 Aralık'ta da Sydney yakınında alevlerle mücadele eden gönüllülerden ikisi ölmüştü.

Çok sayıda gönüllü de yaralandı.

Australia’s bushland is home to a range of indigenous fauna such as kangaroos, koalas, wallabies and possums. Authorities have no exact figure on how many native animals have been killed in the bushfires but experts say it is likely to be in the millions https://t.co/NXoEkxAlxP pic.twitter.com/yP2VUYBLeS — Reuters (@Reuters) December 30, 2019

Eylülden beri yangın krizinde ölenlerin sayısı 10'u buldu.

Cyclists in South Australia were amazed when a koala, sitting in the middle of the road, approached them and drank from their water bottles. https://t.co/gqtAAvTutg — CNN International (@cnni) December 30, 2019

Hint Okyanusu Dipolünde sıcaklık farkı son 60 yılın en yüksek oranında

Meteorologlara göre Avustralya'daki aşırı sıcak hava dalgasının temel nedeni, Hint Okyanusu Dipolünün (iki kutupluluğu) pozitif fazda olması. Bu, Hint Okyanusu'nun batısındaki suların yüzey sıcaklıklarının daha yüksek, doğusundaki sularınsa daha soğuk olması olayına deniyor. Bugünlerde iki bölge arasındaki sıcaklık farkı son 60 yılın en yüksek oranında. Daha sıcak sular Hint Okyanusu’nun batısında ortalamadan daha fazla yağışa ve sellere, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da ise daha kuru havaya neden oluyor.

Volunteers and firefighters in Australia gave some thirsty cows a drink of water while battling a nearby wildfire. https://t.co/k2ei9LPLr2 pic.twitter.com/qHo0crLX43 — ABC News (@ABC) December 30, 2019

Avustralya hükümetinin ise olayın vehametinin ne kadar farkında olduğu soru işareti. Başbakan Scott Morrison, yangınlar sırasında ailesiyle Hawaii'de tatil yaparken gönüllü ölümü üzerine tatili yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

Kaos ortamı

Victoria eyaletinde fırlayan hava sıcaklığı, güçlü rüzgarlar ve gökgürültülü fırtına birleşerek çok kaotik şartlar yarattı.

Beklenenden hızlı şekilde sahile koşan alevler karşısında bazılarına 'hayatta kalmak için derhal harekete geçme' bazılarına da 'artık terk etmek için çok geç, evinizde saklanın' çağrıları yapılıyor.

Yıldırım ve şimşekler yüzünden son 24 saatte 70 yeni yangın

Eyaletin olağanüstü hal yönetimi komiseri Andrew Crisp, devasa alevlerin atmosfere 14 km uzanan duman sütunlarından kendi hava sistemlerini ürettiğini, bunların içinden yıldırım ve şimşek çaktığını ve sıcaktan kurumuş ormanlarda derhal yangın başlattığını, şiddetli rüzgarlarla da hızla yayıldığını anlattı.

Temperatures keep rising in Australia pic.twitter.com/EVfdx6Xl5e — VICE News (@vicenews) December 30, 2019

Victoria yetkilileri, yıldırımlar ve şimşekler yüzünden eyalette son 24 saatte en az 70 yeni yangın çıktığını söyledi.

Yeni Güney Galler eyaletinde de benzer şartların hakim olduğu belirtildi. Burada 100'den fazla yangın yanmaya devam ediyor.

Avustralya 6 eyalet ve 2 bölgeden oluşuyor.