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19:45 30 Aralık 2019
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    Avustralya'da her eyalette hava sıcaklığı 40 dereceyi geçerken yangınlar daha korkunç hale geldi

    © REUTERS / JILL GRALOW
    Asya & Pasifik
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    Hummalı söndürme çalışmalarına rağmen sayısız yangının kontrolden çıkmış halde devam ettiği Avustralya'da, her eyalette termometre 40 derecenin üzerine çıktı.

    Aylardır kırsalda söndürülemeyen yangınların yakıp kül ettiği Avustralya'daki her eyalette termometrenin 40 dereceden yukarıyı göstermesiyle sıcak hava dalgası zıvanadan çıktı. 

    Bugün en tehlikeli yangınlar Victoria eyaletinde yaşanırken, eyaletin East Gippsland bölgesinde termometrenin 45 dereceye çıkmasına koşut tahliye paniği yaşandı.

    Popüler tatil beldesindeki 30 bin sakinle turiste ilkin tahliye çağrısı yapıldı, ardından yangının otoyollara yürümesinden ötürü çok riskli olduğu gerekçesiyle tahliye çağrısı geri çekildi. 

    Gene gönüllü itfaiyeci öldü

    Yangın söndürme çalışmalarına katılarak itfaiyeye yardım eden gönüllülerden biri, Yeni Güney Galler eyaletinde alevlerle mücadele ederken öldü.

    19 Aralık'ta da Sydney yakınında alevlerle mücadele eden gönüllülerden ikisi ölmüştü. 

    Çok sayıda gönüllü de yaralandı. 

    Eylülden beri yangın krizinde ölenlerin sayısı 10'u buldu.

    Hint Okyanusu Dipolünde sıcaklık farkı son 60 yılın en yüksek oranında

    Meteorologlara göre Avustralya'daki aşırı sıcak hava dalgasının temel nedeni, Hint Okyanusu Dipolünün (iki kutupluluğu) pozitif fazda olması. Bu, Hint Okyanusu'nun batısındaki suların yüzey sıcaklıklarının daha yüksek, doğusundaki sularınsa daha soğuk olması olayına deniyor. Bugünlerde iki bölge arasındaki sıcaklık farkı son 60 yılın en yüksek oranında. Daha sıcak sular Hint Okyanusu’nun batısında ortalamadan daha fazla yağışa ve sellere, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da ise daha kuru havaya neden oluyor. 

    Avustralya hükümetinin ise olayın vehametinin ne kadar farkında olduğu soru işareti. Başbakan Scott Morrison, yangınlar sırasında ailesiyle Hawaii'de tatil yaparken gönüllü ölümü üzerine tatili yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

    Kaos ortamı

    Victoria eyaletinde fırlayan hava sıcaklığı, güçlü rüzgarlar ve gökgürültülü fırtına birleşerek çok kaotik şartlar yarattı. 

    Beklenenden hızlı şekilde sahile koşan alevler karşısında bazılarına 'hayatta kalmak için derhal harekete geçme' bazılarına da 'artık terk etmek için çok geç, evinizde saklanın' çağrıları yapılıyor.

    Yıldırım ve şimşekler yüzünden son 24 saatte 70 yeni yangın 

    Eyaletin olağanüstü hal yönetimi komiseri Andrew Crisp, devasa alevlerin atmosfere 14 km uzanan duman sütunlarından kendi hava sistemlerini ürettiğini, bunların içinden yıldırım ve şimşek çaktığını ve sıcaktan kurumuş ormanlarda derhal yangın başlattığını, şiddetli rüzgarlarla da hızla yayıldığını anlattı. 

    Victoria yetkilileri, yıldırımlar ve şimşekler yüzünden eyalette son 24 saatte en az 70 yeni yangın çıktığını söyledi.

    Yeni Güney Galler eyaletinde de benzer şartların hakim olduğu belirtildi. Burada 100'den fazla yangın yanmaya devam ediyor.  

    Avustralya 6 eyalet ve 2 bölgeden oluşuyor. 

    Etiketler:
    Yangın, Avustralya
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