Kuzey Kore'den güvenlik politikası adımı

Kuzey Kore devlet medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hafta sonu başkent Pyongyang'da İşçi Partisi'nin merkez komitesini topladığını bildirdi.
Devlet medyasında yer alan haberde, Kuzey Kore liderinin ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak için 'şu anki durumun gerektirdiği şekilde mutlak ve saldırgan önlemler' alınmasını talimatı verdiği ifade edildi.
Kim Jong-un tarafından ifade edilen önlemlere dair detay verilmezken uzmanlar, bu önlemlerin ülkenin silah programının arttırılması anlamına geldiğini kaydetti.
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