Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı

Avustralya'da aylardır devam eden ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişi sahil, rıhtım ve teknelere sığındı.

Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, bölgede mahsur kalan kişileri deniz yoluyla tahliye etme planları olduğunu ve yangınlara bağlı olarak kara yoluyla erişim sağlanamayan kişilere deniz yoluyla ulaşılabileceğini belirtti. Bölgede dört kişiden haber alınamadığını bildiren Andrews, "Nerede olduklarını doğrulayamıyoruz" dedi.

Yangın büyüyor

Öte yandan yetkililer; artan sıcaklık, rüzgâr ve yıldırımların etkisiyle Victoria ile Yeni Güney Galler eyaletlerindeki yangınların büyüdüğünü ifade etti.

Yeni Güney Galler eyaletinin Corbargo kasabasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerden üçünün gönüllü itfaiyeci olduğu belirtildi.

Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle yaklaşık 5 milyon hektarlık alan kül olmuş ve 1000'den fazla ev yok olmuştu.