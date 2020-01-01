Hong Kong'da 2020'nin ilk gösterilerine 1 milyonun üzerinde katılım

Hong Kong yönetimi, yeni yılın ilk yürüyüşünde göstericiler ve polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle gösterilerin başlamasından bir süre sonra etkinliğin sona erdirilmesi için çağrı yaptı.
Protestolarda şiddetin artması üzerine polis göstercilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale ederken, olaylarda 10'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısının artması bekleniyor.
Sivil İnsan Hakları Cephesi, Victoria Park'ta başlayan yürüyüşe 1 milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı.
Hong Kong yönetimi tarafından yürüyüşle ilgili yapılan açıklamada, kişilerin barışçıl gösterilere katılma özgürlüklerine ve düşüncelerini açıklamalarına saygı gösterildiği vurgulandı.
Önceliğin şiddet olaylarını durdurmak ve en kısa sürede sosyal düzeni yeniden sağlamak olduğu belirtilen açıklamada, "Hong Kong yönetimi, alçak gönüllülükle dinlemeye devam edecek ve vatandaşlarıyla iletişimi güçlendirecek" ifadesi kullanıldı.
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