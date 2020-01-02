Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Yerel basına göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada helikopterdeki 13 kişiden 11'i kurtarıldı. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberine göre, yaşanan kazada Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.
Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei'den kuzeydeki Ilan kentine hareket ettiği belirtiliyor.
BREAKING Eight killed including Taiwan's top military general in helicopter crash https://t.co/TJlK0zyzIK pic.twitter.com/Oh7bVXSHkv— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 2, 2020
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