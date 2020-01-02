'ABD, İran-Rusya-Çin ortak tatbikatını engellemeye çalıştı'

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD ve müttefiklerinin İran, Rusya ve Çin’in Hint Okyanusu’ndaki tatbikatını bozmaya çalıştığını belirtti.

İran haber ajansı Tasnim'in aktardığına göre, Hanzadi, “İran, Rusya ve Çin’in ortak deniz tatbikatı sorasında, ABD ve müttefikleri, iki müttefikimizle ortak deniz tatbikat sürecini bozma amacıyla acil toplantı gerçekleştirdi” dedi.

İranlı komutan, “dikkat dağıtan eylemler” sayesinde ABD’nin planlarını bozmayı başardıklarını söyledi.

İran, Rusya ve Çin’in, denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacıyla ‘Deniz Güvenlik Kuşağı’ adlı ortak tatbikatı, 27-30 Aralık günleri arasında Hint Okyanusu’nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı’nda yapılmıştı.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Deniz Güvenlik Kuşağı’nın hedefinin diğer ülkeler olmadığını kaydetmişti.