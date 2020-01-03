'Hava kirliliği savaştan daha ölümcül hale geldi': Afganistan'da kirli hava 1 haftada 17 kişinin ölümüne sebep oldu

Kabil'deki Afganistan Araştırma Merkezi'nin raporuna göre hava kirliliğinin on yıllardır süren savaştan daha ölümcül hale geldiği Afganistan'da sadece 1 haftada 17 kişi hava kirliliği kaynaklı rahatsızlıklar sebebiyle yaşamını yitirdi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, 6 milyon nüfuslu başkent Kabil'de sadece bir haftada solunum enfeksiyonları sonucu yaşamını yitiren kişi sayısının 17 olduğunu açıkladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yakıt olarak kullanılan maddelerin yarattığı hava kirliliğinin yoğunlaşması sebebiyle son haftalarda başkent Kabil'de hava kirliliği doruk noktalara ulaştı. Solunum rahatsızlıkları şikayetiyle hastanelere başvuran Kabillilerin sayısı bir haftada 8 bin 800 oldu.

Hemen hemen her yıl kış aylarında hava kalitesi en düşük şehirler arasında zirveye oturan Kabil'de hava kirliliğinden sorumlu tutulan başlıca faktörler arasında, lüks oteller ve düğün salonları gibi büyük yapıların ısıtılması için kullanılan yakıtlar yer alıyor.

Bakanlıktan 'Hava kirliliği operasyonu'

Afgan İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yapılan 'hava kirliliği operasyonu'nda gerekli önlemleri almayan 2 otel ve 3 düğün salonunun mühürlendiğini duyurmuştu.

Yerel çevre kuruluşları, kent sakinlerine ısınmak için kömür ve plastik gibi kirliliği arttıran maddeleri yakmamaları çağrısında bulunuyor. Daha ucuz gaz ve elektrik olmadığı sürece sorunu çözmenin mümkün olmadığını söyleyen kent sakinleri ise hava kirliliğinden ekonomik yetersizlikler ve elektriksizliği sorumlu tutuyor.

Yetkililer, standartlara uygun olmayan yakıt kullanımı, yeşil alanların azlığı ve gecekonduların da Kabil'deki hava kirliliğine etki ettiğini söylüyor.

'1 yılda hava kirliliğinden 26 bin kişi öldü, savaştan dolayı ölenlerin sayısı 3 bin 483'

Kabil'deki Afganistan Araştırma Merkezi'nin raporuna göre, Afganistan'da hava kirliliği on yıllardır süren savaştan daha ölümcül hale geldi. Rapora göre, 2017'de hava kirliliğine bağlı hastalıklar sebebiyle ülke çapında 26 bin kişi yaşamını yitirirken, çatışmalar ve şiddet olayları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 483 oldu.

Verilere göre sadece başkent Kabil'de her yıl 3 bin kişi hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar sonucu hayatını kaybediyor.