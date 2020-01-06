Dünyanın en yaşlı insanı 117. yaşını kutladı

Japonya'da 2019'da dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutladı.
#VIDEO | Se llama Kane Tanaka y ha celebrado su cumpleaños rodeada de su familia en el hogar de ancianos en el que vive en Fukuoka, en el sur de Japónhttps://t.co/1MivBSKADM pic.twitter.com/dB8MA5XcU3— NIUS (@NiusDiario) January 5, 2020
2 Ocak'ta doğum gününü kutlayan Tanaka, pastadan bir dilim yedikten sonra gülümseyerek, " Lezzetli. Biraz daha istiyorum" dedi.
Yaşlanan nüfus, büyük sorun
Artan sosyal güvenlik harcamaları nedeniyle yaşlanan nüfus, Japonya'daki en büyük sorunlardan biri olarak görülürken genç iş gücü sıkıntısı da hükümeti ülkeye yabancı işçi çekecek politikalar uygulamak zorunda bırakıyor.
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